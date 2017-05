Il Guggenheim Museum di New York, uno dei musei di arte moderna e contemporanea più importanti al mondo, ha reso gratuito il download di oltre 200 volumi dedicati alle mostre e alle esposizioni svoltesi all'interno della struttura. ll Guggenheim, fondato nel 1937, ha la sede principale sin dal dal 1943 in un edificio realizzato dall'architetto Frank Lloyd Wright, una struttura "a siluro" considerata tra le più importanti e degne di nota del ventesimo secolo.

La fruizione libera e gratuita di questo catalogo di oltre 200 opere è stata resa possibile grazie alla continua opera di digitalizzazione in cui è impegnato il museo newyorchese da qualche anno, tra cui innanzitutto i cataloghi delle esposizioni e i libri di arte.

Nel catalogo già online e a cui è possibile accedere gratuitamente, è possibile leggere opere dal titolo "Picasso and the War Years", "Espressionismo, a German Intuition", la prima traduzione in inglese del libro di Kandinsky "On the Spiritual in Art" e tanti, tanti altri. Da Munch a Francis Bacon, da Marc Chagalle a Van Gogh. Le opere possono essere consultate online e scaricabili nei formati Pdf e ePub cliccando qui.

Inizialmente intitolato come "Museo della pittura non-oggettiva", il Guggenheim di New York fu progettato per favorire le esposizioni delle diverse avanguardie artistiche del ventesimo secolo, tra cui l'astrattismo rappresentato in particolare da Vasilij Kandinskij e Piet Mondrian. Nel 1943, la collezione museale fu trasferita nell'attuale destinazione ai bordi di Central Park, a New York City. Da sempre la struttura particolare dell'edificio ha attirato la curiosità di visitatori, turisti ed esperti. La rampa a spirale, a pianta circolare, è divisa in due parti. Nella parte esterna del cerchio si trova lo spazio espositivo, all'interno del cerchio invece si trova il percorso di salita e discesa.