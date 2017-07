La sua patologia terrorizza i genitori e sconcerta i medici: Ahana Afza è una bambina indiana di 3 anni che piange “lacrime di sangue”. Due anni fa, mentre soffriva di polmonite, aveva cominciato a sanguinare frequentemente dal naso e i medici avevano attribuito quella condizione alla febbre alta. Ma nel corso del tempo, la bimba è peggiorata: ora sanguina dalla bocca, dalle orecchie e dagli occhi quasi ogni giorno nonostante non sia ferita. Una situazione che lascia esausta e con delle emicranie paralizzanti.

Come riportato dal Sun, i suoi genitori disperati, Nazima Begum, 28 anni e Mohammed Afzal, 33, hanno speso migliaia di sterline per cercare di capire il male che ha colpito la loro figlioletta. Tuttavia una diagnosi ancora non esiste. I medici sospettano che sia affetta da un'ematuria ultra-rara che la porta letteralmente a sudare sangue. Per altri potrebbe essere una rara condizione chiamata hematidrosis: secondo uno studio pubblicato sull’Indian Journal of Dermatology, i numerosi vasi sanguigni che circondano le ghiandole sudoripare, si restringono sotto la pressione dello stress e dell’ansia, portando i vasi sanguigni si dilatano fino al punto di rottura.

"Mi chiede perché continua a sanguinare dalle orecchie. Non so come rispondere a questa domanda. Come lei stessa anche io non so perché soffre così” ha detto Nazima, originaria di Hyderabad. “Tutto quello che so è ogni volta che sanguina, i suoi livelli di emoglobina diminuiscono drasticamente e deve fare una trasfusione". “Mia figlia era così allegra e brillante, ma dopo che la malattia è peggiorata ora è sempre esausta” ha aggiunto il padre Mohammed. Ahana da un paio di mesi non riesce più ad andare neanche a scuola. Nonostante la sua famiglia riesca a guadagnare il corrispettivo di appena 80 euro al mese, ha finito per spenderne quasi 2mila per esami e test medici che purtroppo non hanno portato ad alcun risultato.

Anche per questo motivo hanno creato una pagina di crowdfunding con la speranza di ottenere fondi utili per aiutare la loro piccola: “Voglio appello alle anime gentili: aiutateci a salvare la nostra vita. Questa è una malattia rara. Se qualcuno sa di un bambino che soffre della stessa condizione simile, lo invitiamo a contattarci” fa appello la mamma di Ahana.