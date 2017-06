Era scomparsa da casa all'improvviso da ormai ventiquattro ore quando i soccorsi, allertati dalla presenza di un'automobile abbandonata sul ciglio della strada lungo la strada Statale 45, in alta Valtrebbia, che porta alla località di Ottone. La donna, una cinquantenne piacentina di cui al momento non si conoscono le generalità, è stata ritrovata dai cani dell'unità cinofila La Lupa del coordinamento di protezione civile di Piacenza in stato di semi-incoscienza. Al momento non è dato sapere che cosa sia successo alla cinquantenne, che è stata salvata dai soccorsi e seppur in stato confusionale non sarebbe comunque in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende da una prima ricostruzione, l'allarme è stato lanciato a circa 24 ore dalla scomparsa della donna, una volta reperita la sua macchina abbandonata lungo il ciglio della strada. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Bobbio, le squadre dei vigili del fuoco di Bobbio e e Piacenza con unità mobile dedicata, soccorso alpino e protezione civile. Nel giro di poche ore, grazie ai cani dell'unità cinofila, la donna è stata ritrovata in stato di semi-incoscienza e salvata dai soccorritori. Il 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e l’elisoccorso per il trasporto in ospedale.