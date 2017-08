A Breno di Borgonovo Val Tidone, in provincia di Piacenza è scoppiata una protesta dei cittadini contro una ex scuola, struttura che dovrebbe accogliere 15 ragazzi migranti. Scritte razziste sui muri e balle di fieno ammassate davanti all'ingresso del centro gestito dalla cooperativa Ippogrifo, per ostruirne il passaggio, così come ha documentato il sito Libertà.it. I ragazzi provengono da Senegal, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Bangladesh, Gambia e Guinea, e hanno tutti un'età compresa tra i 13 e i 17 anni. Su un muro campeggia la scritta "Breno dice no ai neri e alle coop". Ieri sera sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Piacenza, il sindaco del paese e il personale della prefettura, per rimuovere il fieno e permettere ai giovani migranti di entrare nell'edificio. Ora si sta cercando di risalire agli autori dei messaggi razzisti.