Un autotrasportatore è morto oggi in un incidente avvenuto poco prima delle 13 del pomeriggio sull'autostrada A21, all'altezza di Piacenza Ovest in direzione nord, nei pressi dell'area di servizio Trebbia sud. Per motivi ancora da chiarire con esattezza un’autocisterna è stata tamponata da un telonato, a sua volta tamponato da un camion, a sua volta speronato da una bisarca carica di auto. L’impatto è stato molto violento, tanto che le vetture caricate sull’ultimo mezzo sono cadute lungo la carreggiata. L’autotrasportatore che ha perso la vita, rimasto schiacciato nell’abitacolo, è il conducente di quest’ultimo veicolo. Sarebbe un giovane di 24 anni di nazionalità romena. Anche un’altra persona, secondo quanto scrivono i quotidiani locali, sarebbe rimasta ferita.

Salvi gli altri autisti – Anche il mezzo pesante che precedeva quello dell’uomo rimasto vittima dell’incidente ha perso buona parte del carico, costituito da sementi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco con due autobotti, un’autogru e una campagnola, insieme ai soccorsi del 118 con due ambulanze e un’automedica. Per i rilievi del caso è inoltre intervenuta la polizia stradale e l'autostrada è stata chiusa nel tratto interessato dall’incidente. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione.