Avrebbero maltrattato i bambini di un asilo nido. Con questa pesante accusa due educatrici di un asilo di Piacenza sono finite in manette. I carabinieri della stazione di Piacenza Levante si sono presentati questa mattina con due pattuglie prelevando le due donne, entrambe piacentine, e portandole in caserma. Per il momento sulla vicenda gli inquirenti non si esprimono e mantengono il più stretto riserbo ma stando ad alcune indiscrezioni i carabinieri avrebbero eseguito un arresto in flagranza di reato, probabilmente grazie ad alcune telecamere nascoste nell'asilo che avrebbero filmato settimane di presunti maltrattamenti sui bambini.

Il sindaco di Piacenza: “Il Comune è parte lesa” – Sulla vicenda è intervenuto con una nota il sindaco della città, Paolo Dosi: “Il Comune di Piacenza è parte lesa in questa vicenda e per questo confidiamo in un'azione degli organi inquirenti quanto più rapida e approfondita possibile. È un vero fulmine a ciel sereno, privo del benché minimo campanello di allarme, sia in termini di segnalazioni delle famiglie, che di risultanza dei costanti monitoraggi”.

La nota del Consorzio che gestisce la struttura: “Primi interessati a fare luce sulla vicenda” – “Quanto accaduto in data odierna, relativamente alla vicenda che ha coinvolto il Nido Farnesiana, gestito dal Consorzio Farnesiana (costituito dalle cooperative sociali Coopselios, Unicoop e Orto Botanico) è motivo per noi di fortissima preoccupazione. Non abbiamo raccolto fino ad oggi nessun segnale che potesse andare nella direzione di quanto accaduto. Anzi, occorre sottolineare che il servizio, attivo dal 2011, ha sempre raccolto la soddisfazione e l’adesione delle famiglie piacentine e dei bambini ospitati”, così nella nota che commenta l’operazione, “Le cooperative che lo gestiscono hanno una consolidata reputazione nella comunità piacentina gestendo numerosi servizi alla persona e occupando centinaia di lavoratori. Per questa ragione il Consorzio Farnesiana, insieme alle cooperative che lo costituiscono, è il primo e più interessato soggetto a far luce sulla vicenda perché la verità e le eventuali responsabilità emergano in totale chiarezza. A questo scopo ci dichiariamo a completa disposizione degli inquirenti”.