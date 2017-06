Il caso dei 50 ‘furbetti del cartellino’ di Piacenza tiene ancora banco. Sono soprattutto i dettagli inquietanti di questa vicenda a fare in modo che l’attenzione dei media si catalizzi su quanto succedeva in Comune: uno di loro con l'auto di servizio andava da una minorenne disabile per incontri sessuali a pagamento, un altro sarebbe uscito andare a fare la spesa o in palestra utilizzando la macchina del Comune, altri non si sarebbero neanche presentati neppure in ufficio, o avrebbe invitato un’ amica a pranzo facendosi pagare gli straordinari. "Sapevano di fare qualcosa di sbagliato, sapevano e hanno continuato in queste condotte illegali con caparbietà e dolo", evidenzia il procuratore capo Salvatore Cappelleri.

Ad indagare, dopo molte segnalazioni da parte degli stessi residenti piacentini, la polizia municipale e la guardia di finanza. Le indagini sono cominciate alla fine del 2016: grazie a telecamere nascoste e pedinamenti giornalieri, gli inquirenti hanno accertato che decine di dipendenti comunali facevano tutt’altro che lavorare in Municipio. Timbravano e uscivano arrivando anche ad usare, per spostarsi, i mezzi dell'Amministrazione. 50 le persone indagate su 500 dipendenti complessivi. Le accuse sono di truffa, falso e per qualcuno anche di peculato per aver usato automezzi di servizio per scopi non lavorativi“

Tra loro, c’è anche un 60enne finito agli arresti domiciliari: avrebbe usato un furgone con gli adesivi riportanti lo stemma di Palazzo Mercanti per andare a prostitute: nello specifico avrebbe intrattenuto una "relazione" con una lucciola minorenne con alcune disabilità. Sempre stando a quanto accertato dagli inquirenti, in un caso l’avrebbe portata in un motel e cercato di violentarla, non riuscendoci, ovviamente sempre in orario di lavoro. Per evitare di farsi notare, ogni volta che prendeva il furgone toglieva gli stemmi del Comune per poi ricollocarli una volta terminate le sue faccende. "Questa vicenda ha quasi dell'incredibile: gli scandali precedenti sempre di questo tenore e scoppiati in tutto il Paese in questi anni non hanno avuto sui 50 indagati nessuna efficacia preventiva", ha dichiarato il procuratore capo, Salvatore Cappelleri.