Sono rimasti bloccati in auto sotto il sole rovente e sono morti rispettivamente a un anno e a soli sette mesi di vita per un colpo di calore. È successo a Phoenix, negli Stati Uniti, dove i due incidenti si sono verificati a poco più di 24 ore di distanza l'uno dall'altro. Stessa modalità e stesse conseguenze: entrambe le vittime sono state dimenticate nelle vetture, ferme in parcheggi di diverse aree della cittadina a stelle e strisce, dai propri parenti, che risultano, tuttavia, attualmente indagati. Le temperature eccessivamente elevate non hanno lasciato loro scampo.

La prima vittima si chiamava Zane Endress: aveva solo sette mesi. È morto venerdì sera, dopo essere stato lasciato nella macchina dei nonni per circa quattro ore, mentre all'esterno le temperature toccavano quota 38 gradi centigradi. "Non capisco come sia potuta succedere una cosa simile – ha detto alla stampa locale Michelle Anderson, una zia del piccolo -. Era così felice e sempre con il sorriso sulle labbra. È una tragedia". Solo un giorno più tardi, è toccato a Josiah Riggins, un anno: il padre aveva sistemato la sua auto nel parcheggio di una chiesa e solo dopo un'ora che aveva lasciato la vettura si è reso conto di aver lasciato il figlio chiuso dentro e intrappolato in quella che era diventata una gabbia rovente. Arrivati i soccorsi sul posto, non hanno potuto far altro che decretare il decesso del bambino.

L'uomo non è stato arrestato, ma è in corso un'indagine per cercare di far luce sull'intera vicenda. Dal 1998 a oggi, soltanto a Phoenix, sono morti per colpi di calore in auto 729 bambini, secondo i dati di NoHeatStroke.org, una organizzazione locale segue i casi di morti precoci di questo tipo. Purtroppo, si tratta di episodi molto comuni anche nel nostro Paese. Tra i più recenti, si ricordi quello di un bambino di sei anni di Scandiano, lasciato in auto sotto al sole nel parcheggio di un supermercato e miracolosamente salvato dalla polizia. Una settimana prima, invece, ad Arezzo non aveva avuto la stessa fortuna la piccola Tamara, un anno e mezzo, lasciata per sei ore dalla mamma nell'abitacolo della sua auto e deceduta a causa di un arresto cardiaco.