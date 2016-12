Una delle tenniste più competitive degli ultimi anni, Petra Kvitova, è stata vittima di una brutale aggressione. Il tutto è avvenuto nell’abitazione dell’atleta ceca, attualmente costretta al riposo per una frattura da stress al piede destro, a Prostejov. La ricostruzione dell’accaduto è stata possibile grazie al racconto della portavoce della classe 1990, due volte vincitrice in carriera del prestigioso torneo di Wimbledon.

1 L'aggressione in casa.

Karel Tejkal ha rivelato che un uomo, fingendosi un controllore della luce, è riuscito ad entrare nella casa della campionessa aggredendola e rubandole cinquemila corone ceche. Tra i due è nata una colluttazione in cui la Kvitova ha avuto la peggio, rimediando una brutta ferita alla mano sinistra, proprio quella che utilizza per giocare a tennis, con un coltello. Dopo l’allarme e i soccorsi, la ceca è stata trasportata presso il polo medico di Brno dove è stata ricoverata.

2 La brutta ferita alla mano.

Un primo esame approssimativo sulla ferita ha evidenziato una lacerazione dei tendini che sarà però oggetto di esami più dettagliati nelle prossime ore per valutare la possibilità o meno di intervenire chirurgicamente. Nel frattempo la stessa Kvitova, vincitrice in carriera di 19 titoli WTA, e ben 4 Fed Cup con la Repubblica Ceca, oltre al Master del 2015, ha voluto ringraziare tutti i suoi fans per il grande affetto dimostratole.

3 Il ringraziamento su Twitter ai tifosi.

Attraverso una serie di tweet la tennista ne ha approfittato anche per fare il punto su quanto accadutole: “Grazie per tutti i vostri messaggi. Come avete potuto ascoltare, sono stata aggredita nel mio appartamento da un individuo con un coltello. Nel tentativo di difendermi mi sono seriamente ferita alla mano sinistra. Sono scossa, ma fortunatamente sono viva. L’infortunio è grave e necessiterà di specialisti, ma voi conoscete me e sapete che sono forte e lotterò per questo. Grazie a tutti per il vostro amore e supporto".