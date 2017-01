Quattro bambini sono morti avvelenati dopo che qualcuno nella loro casa di Amarillo, in Texas, ha spruzzato acqua su un pesticida applicato in precedenza, provocando una reazione che produce gas tossici. Almeno altre cinque persone sono state ricoverate nell’incidente avvenuto nella giornata di Lunedi. Le vittime sono Yasmeen Balderas, 17 anni, e ii suoi fratelli Josue, 11, Johnnie, 9, e Felipe di sette anni. Il capo dei vigili del fuoco, Larry Davis, ha detto che un membro della famiglia avrebbe usato dell'acqua nel tentativo di lavare via il pesticida – fosfuro di alluminio – che era stata applicata sotto la casa. Ciò avrebbe provocato una reazione chimica legato con il rilascio di un gas tossico, la fosfina, che ha sterminato i fratelli. Sembra ci fossero 10 persone all'interno della casa al momento dell’incidente, secondo Davis.

L’allarme è stato dato intorno alle 5 di mattina. Quando le squadre di emergenza sono arrivate sul posto, hanno trovato una persona priva di sensi e altre nove intossicate. Sono stati tutti portati in ospedale, ma in quattro non ce l’hanno fatta. Il fosfuro di alluminio è una sostanza altamente tossica che quando è miscelata con acqua diventa letale. Viene usata o per sterminare insetti e roditori, soprattutto dagli agricoltori.