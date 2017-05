È allarme a Pescara dove la polizia ha lanciato un appello pubblico a tutti i clienti di una prostituta che esercitava in città invitandoli a sottoporsi al più presto agli esami medici del caso dopo la scoperta che la donna è affetta da Hiv ed epatite C. Si tratta di una donna italiana di 35 anni, pregiudicata e tossicodipendente, che esercita la prostituzione nella zona della Stazione Ferroviaria della città abruzzese. Secondo quanto riferisce la stessa questura di Pescara, la divulgazione di questa delicata circostanza sarebbe stata autorizzata anche dalla autorità giudiziaria per acquisire "ulteriori elementi atti ad avvalorare le sue potenziali responsabilità per eventi lesivi connessi alla possibile trasmissione delle suddette patologie per via sessuale".

La polizia dunque invita i clienti a presentarsi, anche anonimamente, per sottoporsi alle analisi e chiunque abbia notizie da fornire sulla donna a recarsi negli uffici della Squadra Mobile. La notizia è arrivata a seguito di un’operazione di contrasto alla prostituzione che ha portato all'arresto di 11 persone, 8 in carcere e 3 ai domiciliari, ritenute aderenti a gruppi criminali che sfruttano la prostituzione a Pescara centro. Le indagini, partire anche grazie alle proteste e continue segnalazioni dei residenti, si sono avvalse anche di intercettazioni telefoniche e pedinamenti facendo emergere l'esistenza di un grosso giro di sesso a pagamento gestito da cinque gruppi criminali