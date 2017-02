Il tutto è nato per una lite banale, una mancata precedenza, tra alcuni giovani in auto e altri a piedi. Un 23enne, F.A., è stato aggredito in strada a Pescara con un'arma da taglio – una mannaia secondo la testimonianza degli amici – durante una discussione per questioni di viabilità. Ora è ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale del capoluogo adriatico, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico per le conseguenze di una profonda ferita ad un fianco. Nel nosocomio, il giovane è giunto alle 4.30 di stamani, accompagnato da due amici che agli agenti hanno riferito che mentre percorrevano in auto la golena sud del fiume Pescara, per fare rientro a casa, sono rimasti coinvolti in una discussione per questioni di viabilità con un altro gruppo di quattro o cinque persone a piedi, una delle quali ha estratto, secondo i giovani, una mannaia, usata per colpire il loro amico. I tre ragazzi avevano trascorso parte della serata nella zona di "Pescara Vecchia", luogo di abituale ritrovo dei frequentatori della movida notturna pescarese del fine settimana. Elementi sono attesi dall'esame delle immagini delle telecamere della zona. Per ricostruire l'episodio indagano gli agenti della Squadra Mobile.