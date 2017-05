E' Giuseppe Ciccantelli, ex sindaco di Pescara, l'uomo che nella tarda mattinata di ieri è stato travolto e ucciso da un treno Frecciabianca in transito presso la stazione ferroviaria di Francavilla a Mare, in provincia di Chiesti. Lo hanno accertato gli uomini della Polizia Ferroviaria, che sono riusciti a ritrovare i documenti d'identità del 71enne. Ciccantelli era stato l'ultimo sindaco della Democrazia Cristiana della città adriatica ed aveva mantenuto la carica dal 1990 al 1993. In seguito si era allontanato dalla politica e attualmente si occupava insieme ai figli di una società di recupero crediti.

Il presidente della Regione Luciano D'Alfonso ha commentato. "Perdere un amico è causa di dolore, ma talvolta ci sono circostanze che rendono questo dolore ancora più greve. Pino Ciccantelli è stato un amico e un punto di riferimento sia politico che personale. Abbiamo fatto parte entrambi della direzione provinciale della DC pescarese all'inizio degli anni '90, e lì ho potuto apprezzarne le doti umane e l'acume dell'analisi. Con la sua scomparsa se ne va un altro grande sindaco di Pescara. Alla famiglia vanno le condoglianze mie e di tutti gli abruzzesi che lo hanno stimato".

Anche il sindaco di Pescara Alessandrini ha inviato un messaggio di cordoglio: "Ho appreso con grande dispiacere della scomparsa di Pino Ciccantelli, ex sindaco di Pescara, da tanto tempo fuori dalla scena politica di cui aveva fatto parte per un intenso periodo. Di lui conservo il ricordo di una persona discreta ma vicina, che pur fuori dal Palazzo di cui era stato il primo cittadino, non mancava di far giungere attenzione e confronto sulle cose importanti, che lo richiamavano ad una vita politica che lo aveva visto militante nella Democrazia Cristiana di cui divenne sindaco negli anni ‘90. Alla famiglia e a tutti i suoi cari, giunga il cordoglio dell’Amministrazione".