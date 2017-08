Tre morti e numerosi feriti: è il primissimo bilancio dell’incidente che si è verificato sull’autostrada A14 Bologna-Taranto in direzione Ancona, poco dopo l’innesto con l’A25. L' incidente è avvenuto al km 366, nel tratto compreso tra i caselli di Pescara Ovest/Chieti e Pescara Nord/Città Sant’Angelo intorno a mezzanotte: un’autovettura sarebbe finita sotto un tir e altri mezzi sarebbero rimasti coinvolti nello scontro. Sul posto è giunto il personale della Polizia autostradale di Autostrade per l’Italia e le ambulanze del 118 di Pescara, Montesilvano e Chieti per prestare i primi soccorsi. L’autostrada è stata chiusa tra Pescara Ovest e Pescara Nord. Sul posto si è formata una coda di circa un chilometro.