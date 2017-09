Aveva fretta di nascere così, dopo appena sei mesi nella pancia della madre, aveva deciso di venire al mondo prematuramente ma con un peso di soli 370 grammi tanto da lasciare poche speranze sul suo futuro anche ai medici. Per i dottori, infatti, quel minuscolo neonato gracile e apparentemente privo di forze non avrebbe superato la notte. Lui però, nonostante i nefasti pronostici, ha sovvertito ogni previsione ed è riuscito a riprendersi in tempi record e ora può festeggiare il suo primo anno di vita

È la storia del piccolo Dylan Franklin, un bimbo di Southaven, nello stato del Tennessee, negli Stati Uniti. "Quando è nato era veramente piccolissimo", ha confermato ai media locali la mamma di Dylan, la signora Paige Franklin, ricordando il dolore per la nascita prematura e le notizie fornite dai medici che non davano alcuna speranza. "I medici ci hanno detto che stava per morire e avevano poca fiducia, ma la svolta che ci ha fatto avere speranza è stato il suo pianto" ha rivelato il padre del bimbo, Dedrick Franklin, aggiungendo: "È stato l'urlo più piccolo che mi io abbia mai sentito ma non mi aspettavo di sentirlo piangere".

Il bimbo è rimasto numerose settimane in ospedale durante le quali ha alternato momenti di ripresa a crisi improvvise ma alla fine si è ripreso abbastanza da poter andare finalmente a casa. Ora Dylan può vedere e sentire e ormai pesa sei chili e mezzo. Sulla sua strada però deve ancora affrontare numerosi problemi di salute e ostacoli sul suo cammino ma tutti però sono convinti li affronterà con forza come ha sempre fatto