Ritorna il PesaroDocFest ideato e diretto da Luca Zingaretti. Dal 29 giugno al 2 luglio, il festival immaginato dall'attore romano torna in una quattro giorni pieni di incontri, presentazioni di libri, reportage e proiezioni, per fare un punto sulla società dei nostri giorni. Tra gli ospiti celebri ci sono Pif, Walter Veltroni e lo scrittore Maurizio De Giovanni. Con Catello Maresca, Pubblico Ministero della Direzione distrettuale Antimafia di Napoli, e Leandro Del Gaudio, giornalista del Mattino, si parlerà di mafie e criminalità organizzata. Saranno loro che introdurranno il documentario di Duccio Giordano "Senso di Marcia".

Migranti, Brexit, criminalità organizzata.

Per raccontare gli orizzonti attuali della nostra società, impossibile non partire anche dai migranti e dal dramma dei viaggi in mare. Sarà questo il focus dell'incontro al centro di un incontro con il giornalista de L'Espresso Fabrizio Gatti e il suo videoracconto sulla tragedia di Lampedusa. Allo stesso tempo, sempre in riferimento all'attualità, si parlerà di ì Brexit parlerà con il giornalista Antonio Caprarica, che presenterà il suo libro "L'Ultima estate di Diana".

I veri protagonisti saranno i documentari.

Naturalmente, grande spazio all'interno del programma del PesaroDocFest sarà dato ai documentari, grandi protagonisti della rassegna, curata dal giornalista Marco Spagnoli, legata a temi sociali di attualità e costume.