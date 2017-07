“Nessuna vergogna, nessuna attenzione nel cercare un posto più nascosto e lontano da occhi indiscreti. Giù i pantaloni e via. Non potevo crederci, sono rimasta basita”: con queste parole una ragazza ha raccontato quanto avrebbe visto un paio di mattine fa all’interno del parco della Pace di Pesaro. La giovane, che come tante altre persone all’interno del parco stava portando a spasso il suo cagnolino, ha raccontato di aver visto una coppia impegnata in un rapporto sessuale. A riportare le parole della giovane è il Corriere Adriatico, che scrive appunto di questo episodio di sesso “en plein air” a Pesaro. I due avrebbero iniziato a scambiarsi baci sempre più focosi incuranti della presenza di altre persone, compresi tanti bambini, a quell’ora all’interno del parco.

Nel parco c'erano tanti bambini – Tutto, secondo il racconto della ragazza che ha denunciato l’episodio, è accaduto intorno alle 9.30 del mattino: “Io avevo finito il mio giro e stavo rientrando a casa, ma al parco non ero da sola. C’era altra gente nei paraggi, anche bambini, non so se abbiano visto la coppia o meno, io sicuramente l’ho vista e non è stata un bello spettacolo”, ha spiegato ancora al quotidiano. Un episodio simile si è consumato nei giorni scorsi anche nel Palermitano, ma in questo caso la coppia che in auto è stata sorpresa da alcuni agenti in atteggiamenti inequivocabili è stata multata per atti osceni in luoghi pubblici. Dovrà pagare diecimila euro.