Una tranquilla giornata di riposo in spiaggia si è trasformata all'improvviso in una dolorosa corsa all'ospedale per un bagnante di Pesaro, nelle Marche. Mentre stava prendendo il sole su una sdraio in uno dei lidi della città costiera marchigiana, infatti, si è improvvisamente sbilanciato cadendo e tranciandosi di netto un dito della mano. L'episodio, accaduto nello scorso finesettimana, vede come protagonista un cinquantenne commerciante di Pesaro, accompagnato in ospedale dove però, secondo quanto racconta La Nazione, i medici non hanno potuto riattaccargli la falange

Secondo una sommaria ricostruzione dei fatti, pare che l'uomo si sia sbilanciato forse per colpa del vento, ma cercando di rimanere in equilibrio sarebbe finito con la mano sinistra proprio nel meccanismo di chiusura dello sdraio che gli ha tranciato di netto la falange del dito indice. L'uomo, che è svenuto per il dolore, è stato poi soccorso dai sanitari del 118, allertato dai presenti, e portato al pronto soccorso insieme al dito che altri baganti avevano raccolto mettendolo nel freezer del bagnino.