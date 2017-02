Con i suoi quasi 500 chili l'egiziana Eman Ahmed è considerata la donna più grassa e pesante del mondo ma nelle prossime settimane la sua vita potrebbe cambiare radicalmente: questa mattina è infatti arrivata a Mumbai (India centrale) per sottoporsi ad un complesso intervento chirurgico: a soli 36 anni, infatti, Eman rischiava di veder compromessa la sua esistenza per il resto dei suoi giorni. A causa delle sue dimensioni mastodontiche e del suo peso, infatti, da ben 25 anni l'egiziana era impossibilitata a uscire di casa. Le sue condizioni generali stavano ormai deteriorandosi al punto da indurre i familiari a lanciare un appello di aiuto alla comunità internazionale.

Persino il ministro degli Esteri indiano in persona ha preso a cuore il caso attivandosi si per far ottenere a Eman un visto e un gruppo di medici indiani di primo livello.La donna ha effettuato il volo su un Airbus appositamente modificato per la sua stazza e sarà operata presso il Saifee Hospital di Mumbai. Eman Ahmed aveva fatto la richiesta del visto per recarsi in India anni fa, ma viste le lentezze nell'accoglimento della richiesta la sorella ha deciso di tentare di forzare la mano scrivendo al ministro indiano Sushma Swaraj che ha deciso di aiutarla.