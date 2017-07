Grave incidente stradale nelle scorse in provincia di Perugia. Un'auto e uno scooter si sono scontrati nella notte tra venerdì e sabato 8 luglio sulla strada Trasimento Ovest, nel territorio del comune di Corciano all'altezza della frazione di Ellera, causando la morte del motociclista. La vittima era un sottufficiale dell'Arma in servizio presso la sezione di polizia giudiziaria del tribunale di Perugia, Costantino Camera, come ha confermato stamani il comando provinciale dei carabinieri di Perugia.

Il devastante impatto intorno alla mezzanotte quando il carabiniere 52enne stava rientrando a casa a bordo della sua Vespa dopo essere stato a cena in compagnia di alcuni amici. All'altezza di un ristorante, per motivi ancora da accertare, il motociclo si è improvvisamente scontrato con una Fiat 500 finendo a sull'asfalto e riportando lesioni gravissime. Per lui inutili i successivi soccorsi del 118 giunti in ambulanza e il trasporto all'ospedale di Perugia. Il militare infatti è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso. L’appuntato scelto, originario del Salernitano ma considerato la vecchia guardia della sezione di polizia giudiziaria perugina, lascia la moglie Rita e la giovane figlia di 20 anni