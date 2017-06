PERUGIA – Un altro caso di meningite infantile. Sono al momento stabili le condizioni di un bambino di quasi quattro mesi affetto da meningite, che si trova ricoverato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, nella struttura complessa di Pediatria. Gli esami del laboratorio di batteriologia – riferisce una nota dell'ufficio stampa dell'azienda ospedaliera – hanno permesso di stabilire che si tratta di meningococco di tipo B. Come da protocollo, i sanitari hanno provveduto ad informare la responsabile dei servizi di Igiene e sanità pubblica del territorio della Usl per attuare la profilassi delle persone che nei giorni scorsi erano stati a contatto con il bambino. E' stato possibile ricostruire la "catena epidemiologica", che non comprende soltanto i familiari del piccolo.