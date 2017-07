Dramma nel pomeriggio di domenica sulle strade della Valnerina, in provincia di Perugia. Un ragazzo di 33 anni di Terni, Stefano Damato, è morto in uno spaventoso incidente stradale mentre era in sella alla sua moto per un giro in zona con gli amici. Il giovane infatti viaggiava in compagnia di un gruppo di motociclisti suoi amici quando, per motivi ancora da accertare, ha improvvisamente sbandato finendo fuori strada. Il 33enne è andato a sbattere prima contro un muretto, abbattendolo, per poi rimbalzare dalla parte opposta della carreggiata e schiantarsi contro le rocce

Una carambola e un impatto devastante che non hanno lasciato scampo al 33enne. Quando i soccorsi del 118 sono arrivati sul posto, nel territorio del comune di Scheggino, per lui non c'era più niente da fare. Inutile anche l'intervento dell'elisoccorso, immediatamente allertato dalla centrale operativa. Nell'incidente stradale è rimasto ferito anche un altro centauro, un 30enne di Terni, trasportato subito all'ospedale di Spoleto. Le sue condizioni fortunatamente non sarebbero preoccupanti.