Drammatico incidente nella serata di giovedì a Sant’Arcangelo di Magione, nella provincia di Perugia. Un bambino di quattro anni è stato travolto da una motocicletta. Secondo una prima ricostruzione dei quotidiani locali, il piccolo – si tratta di un bambino italiano – era sulla sua bicicletta quando il motociclista lo ha travolto ferendolo gravemente. L’incidente si è verificato intorno alle 21.30 di questa sera: il bambino era in compagnia dei suoi genitori.

Carabinieri sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente – Il piccolo è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato all'ospedale di Santa Maria della Misericordia di Perugia: le sue condizioni sarebbero considerate molto gravi dai medici. Secondo le prime informazioni trapelate, sarebbero stati riscontrati traumi cranico e cervicale e fratture agli arti. Il bimbo si trova in Rianimazione. Sul posto, per chiarire la dinamica dell’incidente, sono intervenuti i carabinieri.