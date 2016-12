Ha suscitato profonda inquietudine la nascita, nel villaggio peruviano di El Porvenir, di un vitello con due teste. L'animale è morto poche ore dopo il parto, ma prima di venire sepolto è stato fotografato e le immagini hanno fatto in poco tempo il giro del Sud America. Naturalmente quella del bovino non era che una malformazione rara ma possibile, anche se non pochi hanno preferito dare credito alla tesi secondo cui l'animale in realtà simboleggiasse un tetro presagio, e che la sua nascita potrebbe indicare che il 2017 sarà un anno maledetto. Qualcuno si è spinto a sostenere che "la fine del mondo è vicina".

Naturalmente non sono mancati i commenti lucidi e razionali alla curiosa vicenda, come quello del dottor Martin Palacios. medico veterinario che ha messo a tacere le voci di macabri presagi rassicurando che in realtà il bovino era semplicemente stato, suo malgrado, vittima di una malformazione congenita rara ma assolutamente possibile, probabilmente causata da una mutazione genetica. "Ci troviamo di fronte a un vitello con due teste, comunemente chiamato bicefalo. Casi di questo tipo accadono assai raramente, ma non è del tutto impossibile che un animale possa venire al mondo con queste caratteristiche. L'animale è deceduto probabilmente a causa di altre gravi malformazioni che aveva nel suo organismo".