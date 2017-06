Un video diffuso sui social network nei giorni scorsi ha provocato un’ondata di indignazione in Perù: mostra due bambini barcollanti e ubriachi per le strade di Huancavelica, una delle città più povere del Paese sudamericano. Le immagini sono state pubblicate da ICA EN DIRECTO e risalgono allo scorso 2 giugno durante una festa di paese. Sembra che i giovanissimi siano stati costretti a bere alcolici durante la manifestazione. Il risultato è palese dalle immagini circolate su Facebook: avanzano in un evidente stato di ubriachezza tra le risate della gente attorno a loro. Una donna prova a prendere per la mano quello che sembra il più piccolo dei due mentre si cammina, ma una voce maschile le dice: "Lascialo stare, lascialo cadere!”.

La vicenda ha generato non poche polemiche in Perù, tanto da diventare argomento di dibattito politico. Il Ministro per le Donne, Ana Maria Romero Lozada, ha inviato una lettera ufficiale al procuratore generale, Pablo Sánchez, per richiedere l'identificazione dei responsabili "per la situazione spiacevole in cui un bambino è costretto a bere alcolici in parte di una festa tradizionale ", si legge in un comunicato. Il pubblico ministero civile e della famiglia di Tayacaja (Huancavelica) ha già fatto sapere che un’indagine è stata aperta sull'incidente e ha ordinato misure per identificare i bambini ei loro genitori. Questi ultimi saranno perseguiti per "presunta violazione dei diritti dei minori e per lo stato di abbandono morale e materiale di un minore” secondo quanto scrive El Pais.