Nel 2011, nei giorni precedenti il Natale, un signore del New Jersey di nome David Penner si recò presso un vivaio per comprare un albero per lui e sua moglie Nancy, con la quale era sposato dal 1974. In quell’occasione Penner, camminando nel verde del vivaio per trovare l’abete di Natale perfetto per la casa, perse la sua fede nuziale. Tentò a lungo di ritrovarla, ma alla fine fu costretto a rinunciare. E da allora, non ha mai voluto sostituirla. Ma ora, quindici anni dopo quell’evento, il signor Penner ha recuperato il suo anello. A ritrovare la fede, raccontato i media statunitensi, è stato John Wyckoff, proprietario del vivaio visitato da Penner quindi anni fa. L’uomo era intento a piantare nuovi abeti quando per caso ha notato un riflesso luminoso sul terreno: si è chinato per capire cosa fosse e ha scoperto la fede. All’interno si leggeva ancora la scritta: “A David, con amore, Nancy”, oltre alla data 20 luglio 1974.

Il ritrovamento dell'anello e del suo proprietario – Il proprietario del vivaio a quel punto ha contattato un sito d'informazione sperando di poter diffondere il più possibile la notizia del ritrovamento e il gesto ha sortito l'effetto desiderato dato che la cognata di David è venuta al corrente del fatto e ha informato il legittimo proprietario. Così Penner è tornato al vivaio e lì, dopo aver risposto alle domande del proprietario che voleva essere sicuro di non dare l’anello alla persona sbagliata, ha ritrovato la sua fede. L’uomo, che oggi ha 68 anni, ha anche portato un certificato di matrimonio per dimostrare la verità delle sue parole. Peccato però che David non possa condividere con la sua moglie la felicità di aver ritrovato il prezioso oggetto che ricordava il loro matrimonio: Nancy, infatti, è morta all’età di 67 anni il 30 settembre scorso. “È stato un miracolo. È come se parte della mia vita fosse tornata adesso che Nancy non c'è più”, ha raccontato l’uomo.