Probabilmente ormai quell'episodio avvenuto ben 17 anni fa, seppur molto spiacevole, stava sfumando nella sua mente quando un ragazzino si è presentato a lui facendogli una graditissima e quanto mai inattesa sorpresa. È la storia di un siciliano di Trapani, Giovanni Bulgarella, che diciassette anni dopo aver smarrito la fede nuziale, l'ha finalmente ritrovata grazie ad un ragazzino 11enne. Come racconta il quotidiano locale Il Giornale di Sicilia che riporta la storia, l'anziano uomo di 72 anni aveva perso l'anello d'oro durante una vacanza al mare e non era mai più riuscito più a ritrovarlo tanto da doversi rassegnare.

Qualche giorno fa però, Carlo, un ragazzino di 11 anni che al termine dell'ano scolastico aveva deciso di dedicarsi alla sua grande passione, il mare, si è imbattuto in quello stesso anello in acqua. L'11enne sta nuotando nel tratto di mare antistante il Lido Azzurro, riservato al distaccamento dell’Aeronautica a Marausa quando ha notato, a circa due metri di profondità, un luccichio. Il giovane che era in cerca di polpi lo ha raccolto e una volta giunto a riva ha capito che si trattava di una fede nuziale. Graize all'incisione dei nomi degli sposi e delle date delle nozze e del 25° anniversario di matrimonio, infine, è riuscito a rintracciare il proprietario e a riconsegnargli l'anello