Avevano perso il loro anello di fidanzamento nel 2008 durante una vacanza a San Marco dei Cavoti, un paesino in provincia di Benevento. Quella era la loro luna di miele. Oggi, 9 anni dopo, dopo essere partiti nuovamente dal New Jersey alla volta del Belpaese, per ripetere quella romantica vacanza in compagnia dei due figli, il diamante si è magicamente materializzato. Justin e Margaret Mussel possiedono una casa nel comune nel cuore del Sannio. “Quel giorno avevamo visitato Pompei ed era davvero caldo”, ha detto l’uomo al Asbury Park Press. "L'anello di mia moglie era andato, ma lei se n’è accorta solo diverse ore più tardi". Dopo aver esaminato accuratamente la loro proprietà a San Marco dei Cavoti, si sono rassegnati all’idea di averlo perso. Purtroppo l'assicurazione di Justin non ha potuto risarcire il diamante dai 1,1 carati, proprio perché era andato perduto sul suolo internazionale. “Ho acquistato un anello di ricambio un paio di anni dopo. Mai nei miei sogni più reconditi, ho sempre pensato che l'avremmo ritrovato prima o poi”. E così è stato veramente.

Camminando sulle stesse strade percorse 9 anni prima, quando erano appena sposati, Justin ha notato una “pietra luccicante” conficcata in un marciapiede. Incuriosito, l’ha estratta con l’aiuto di un cacciavite e nel giro di pochi secondi ha capito: la pietra in questione era proprio il diamante che Margaret a suo tempo aveva perso. L’anello è stato così ritrovato. Era a soli 10 metri dalla proprietà dei Mussel. “Allora l’anello era un po’ troppo grande e avrei dovuto toglierlo – ha ammesso Margaret – . Sono stata così male all’idea di averlo perso per sempre. Abbiamo cercato ovunque ma era introvabile. E dato che non eravamo coperti da nessuna assicurazione, non abbiamo potuto ricomprare uno simile”. Ora, aggiunge l’anello ritrovato “è bello quasi come quando me lo aveva regalato Justin. C’è qualche graffietto, ma nulla di grave, e il diamante è perfetto. Non si direbbe che sia stato abbandonato per strada per 9 lunghi anni”.