Sol è una bimba messicana di 7 anni che vive in un sobborgo di Città del Messico con la famiglia e il suo fido amico del cuore: un cane chiamato Morgan. L'animale è solito salutare la piccola ogni mattina quando esce di casa per andare a scuola e attende la sua padroncina ogni giorno dal ritorno dalle lezioni. Per questo quando nei giorni scorsi al suo ritorno non lo ha trovato, Sol ha capito subito che qualcosa non andava. Morgan era scomparso.

La piccola insieme ai genitori ha cercato per ore in zona senza successo così, per nulla intenzionata a desistere, ha deciso di affiggere dei manifestini sui muri della città. A questo punto però si è trovata davanti ad una grossa difficoltà, Sol non aveva alcuna foto del cucciolo. Con la sua caparbietà, però, ha continuato ad andare avanti nel suo intento e ha deciso di fare il ritratto del cane da sola con un disegnino, promettendo anche una ricompensa: dei cioccolatini.

La somiglianza del disegno con il cucciolo a quattro zampe era davvero poca ma fortunatamente per lei è bastata la descrizione dell'animale perché una donna riuscisse a rintracciarlo. La signora si è messa in contatto con la famiglia tramite il numero affisso sui volantini e ha riconsegnato l'animale a Sol che è stata felice di elargire la ricompensa in cioccolatini alla donna