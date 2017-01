La passione per il gioco d'azzardo purtroppo spesso si trasforma in vera e propria malattia portando ad assumere comportamenti fuori dal comune oltre che illegali o violenti. Lo conferma la vicenda di cui uomo statunitense, il 52enne Kerry Johnson, che dopo una serata molto sfortunata in un casinò americano addirittura per rifarsi ha pensato di mettere in atto una rapina e poi si è rigiocato nuovamente allo stesso casinò tutti i soldi del bottino appena intascato. Come riferiscono i media locali, l'uomo, già conosciuto come appassionato di gioco d'azzardo, si è recato in un casinò dello stato del North Carolina con un bel gruzzolo ma purtroppo per lui la serata si è rivelata molto sfortunata.

Seguendo il suo istinto, invece di limitare i danni l'uomo ha continuato a giocare fino a perdere tutto. A questo punto, però, invece di tornarsene a casa Johnson, in preda alla febbre del gioco, ha pensato di rapinare una banca. È andato in un vicino ufficio e ha consegnato all'impiegato dello sportello un foglietto con una minaccia: "Sono armato e ho una bomba. Datemi i soldi". Si è fatto consegnare così circa 5mila dollari e poi, come se niente fosse, è tornato allo stesso casinò dove ha perso tutto sfidando nuovamente la sorte. Una trovata che gli è costata l'arresto poche ore dopo, grazie alle telecamere di sorveglianza, e la prospettiva di passare dietro le sbarre 18 anni di carcere.