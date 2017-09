Dramma sfiorato ad Arsiero. Un ragazzo di colore ha rischiato di essere inghiottito dalle acque del fiume Astico in località Pria, la spiaggia dell’Alto Vicentino presa d’assalto ad ogni estate. Fortunatamente a salvargli la vita è giunto un bagnante che, dopo essersi accorto delle difficoltà a restare a galla, lo ha raggiunto e messo in sicurezza. Ma non è questa la notizia.

La scena del salvataggio è stata infatti ripresa da uno dei presenti. Un veneto doc, a sentire il dialetto. L’uomo non sembra molto contento dei “negroni” giunti nella località balneare. “Si sono impossessati di tutto questi bastardoni” esclama l’uomo nel suo turpiloquio. A quel punto arriva la scena del bagnante che rischia di annegare. Il ragazzo di colore si tuffa di pancia e – un po’ per l’acqua fredda, un po’ perché forse non sa nuotare – ha qualche difficoltà a rimanere a galla. Impassibile l’autore del video continua a commentare la scena – con una punta di soddisfazione (“Che bella spanciata”)– mentre il giovane annaspa in acqua. In suo aiuto giunge il bagnante. “Eh, è andato a salvarlo” dice, quasi deluso l’autore del filmato, mentre un suo amico interviene spiegando che il ragazzo “non gli dirà neanche grazie”.

Il video in questione è stato caricato sulla pagina facebook di Cronaca Vera, generando diversi commenti. C’è chi elogia il bagnante che ha salvato il giovane di colore, chi critica l’atteggiamento dell’autore del video che quasi tifa per l’annegamento del ragazzo di colore e chi, purtroppo, esibisce ignoranza, crudeltà e razzismo: “Io mi giravo dall'altra parte che se lo salvassero i suoi amici che erano la a guardare senza fare niente” scrive un utente”, “Peccato, era uno in meno” gli fa eco un altro. E ancora: “E lo anca salvado…….che brutto paese che siamo..”, scrive in dialetto veneto un altro commentatore.