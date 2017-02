Terribile tragedia questa mattina intorno a mezzogiorno nel Vercellese. Un ragazzino di 16 anni è morto in maniera orribile dopo essere stato travolto involontariamente dal trattore guidato dal padre mentre si trovavano insieme nei campi agricoli di famiglia. La vittima, Andrea Dogliani, in occasione della domenica infatti stava aiutando il genitore nel lavoro in campagna alla cascina Mandria, a pochi chilometri dal capoluogo. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che ora indagano sul fatto, si sarebbe trattato di un terribile incidente.

Tutto sarebbe avvenuto in pochi attimi. Il 16enne si sarebbe messo improvvisamente sulla traiettoria del mezzo, un trattore aspiratore per la ghiaia, senza che il padre se ne accorgesse in tempo. Pare che Andrea volesse salvare il cane che rischiava a sua volta di venire schiacciato dal trattore ma è finito stritolato dalle ruote in una morte orribile. Il genitore si è accorto di lui solo quando si è fermato perché aveva sentito che il mezzo aveva urtato qualcosa di grosso. Inutile la successiva chiamata al 118 per fare accorrere sul posto i soccorsi medici. Il 16enne purtroppo è morto poco dopo il loro arrivo.

Dolore e sconcerto a Santhià, dove la famiglia viveva, quando è arrivata la notizia della prematura scomparsa di Andrea, molto conosciuto nella piccola comunità piemontese e descritto come un ragazzo allegro che non si tirava indietro quando c'era da aiutare il padre nei campi. A pochi passi da dove è avvenuta la tragedia si stava svolgendo una festa di Carnevale che è stata subito annullata dall'amministrazione locale dopo che si è sparsa la notizia. "Siamo molto addolorati per questa tragedia, noi conosciamo molto bene papà Aldo e la nostra associazione si stringe intorno a questa famiglia segnata dal dolore per questa tragica fatalità" ha commentato il presidente della Pro loco, organizzatrice del carnevale locale.