Nuova bufera su Libero, il quotidiano diretto da Vittorio Feltri. Sulla prima pagina dell'edizione di oggi, ad accompagnare l'articolo di apertura firmato dallo stesso direttore della testata, incentrato sulle "vicende comunali e personali" che coinvolgono il sindaco di Roma Virginia Raggi, paragonate a quelle che coinvolsero invece l'allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi relative al cosiddetto "scandalo delle Olgettine", campeggia un titolone che ha letteralmente indignato molti commentatori e lettori. Un "Patata Bollente" scritto a caratteri cubitali accompagna la foto di Virginia Raggi, un indelicato gioco di parole che suggerisce un'interpretazione ben lontana dal reale significato del modo di dire. La fotografia della prima pagina di Libero Quotidiano ha iniziato a girare sui social network sin dalle prime ore del mattino, scatenando u vero e proprio fuoco di fila contro il giornale e il suo direttore. Numerose sono state anche le attestazioni di solidarietà ricevute dal sindaco Raggi, da esponenti politici, giornalisti bipartisan.

"Piena solidarietà alla sindaca Virginia Raggi per volgarità sessista del quotidiano Libero. Questo è giornalismo spazzatura", ha twittato la presidente della Camera Laura Boldrini. "Eccola l'informazione italiana! Direttore Responsabile: Pietro Senaldi. Direttore Editoriale: Vittorio Feltri. Scrivetegli!", ha commentato Beppe Grillo invitando tutti a scrivere messaggi di protesta ai dirigenti del quotidiano milanese. "Non so se sia sessismo o semplice idiozia, in ogni caso mi fa schifo. La mia solidarietà a Virginia Raggi. La stampa ha superato ogni limite", è stato invece il commento del vicepresidente della Camera Luigi Di Maio.