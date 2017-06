in foto: Seconda prova maturità 2017: totoversione latino al Classico

Il conto alla rovescia per gli esami di Maturità 2017 è cominciato ufficialmente. Mercoledì 21 giugno è in programma la prima prova con il temuto tema d'italiano, per il quale sono già partite su internet le toto-tracce, con gli autori più quotati che potrebbero essere scelti dal Miur per l'analisi del testo. Ma gli studenti del liceo classico guardano ancora più avanti, e già cominciano a pensare alla seconda prova, che per il loro indirizzo prevede la versione di latino. Lo scrittore su cui scommettono quasi tutti è Seneca: secondo i circa 2500 intervistati di Skuola.net sarà lui il protagonista del test del prossimo 22 giugno, con oltre il 25% delle preferenze.

Al secondo posto come autore papabile per la traccia di seconda prova di latino si piazza invece Cicerone, uscito già due volte nel 2009 e nel 2002, con il 13% dei voti. Segue, tra le preferenze dei diplomandi, Tacito (12%), già protagonista della Maturità 2015 e tradotto anche nel 2005. Negli ultimi anni i pronostici si sono concentrati sempre su questi personaggi della letteratura di epoca romana. Basti pensare che proprio Seneca appare già nel 2011, nel 2007 e nel 2003. Ancora, nella classifica stilata dagli studenti del classico ci sono Apuleio (9%) e Cesare (8%), che dal 2000 a oggi non sono mai stati selezionati per l'esame di Stato.

Si ricorda che, per quanto riguarda gli altri istituti superiori, le materie della seconda prova sono sempre scelte dal Miur: per lo scientifico ci sarà un problema di matematica da risolvere e per il linguistico gli studenti dovranno vedersela con la Lingua Straniera 1, cioè quella che viene insegnata per il maggior numero di ore, in genere l'inglese. Ancora, ci saranno scienze umane al Liceo delle scienze umane, Diritto ed economia politica al Liceo delle scienze umane – opzione Economico sociale, Discipline artistiche e progettuali, caratterizzanti l'indirizzo di studi nel Liceo artistico, Teoria, analisi e composizione al Liceo musicale, Tecniche della danza al Liceo coreutico.