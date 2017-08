Sei giorni fa la Camera dei deputati ha dato il via libera alla proposta di legge sul ricalcolo dei vitalizi, con primo firmatario ed estensore il deputato del Partito Democratico Matteo Richetti. La proposta era stata avallata ad ampia maggioranza, con 348 voti favorevoli, 17 voti contrari e 28 astenuti, passando così all’esame del Senato della Repubblica.

In vista dell’esame, il MoVimento 5 Stelle aveva presentato la richiesta di dichiarare “l’urgenza” sulla proposta di legge, in modo da velocizzare l’iter di approvazione del provvedimento. L’Aula del Senato ha però bocciato ad ampia maggioranza la proposta, contro la quale si era espresso anche il Partito Democratico. Ora la legge seguirà l'iter "classico", con la discussione in Commissione che comincerà nei tempi già prestabiliti.

Per il capogruppo Zanda, infatti, la richiesta era “un bluff”, dal momento che a causa della chiusura per ferie del Senato, anche se l’Aula avesse votato favorevolmente, “il dibattito in Commissione non potrebbe iniziare prima di settembre”. Zanda aveva aggiunto: “Con la richiesta di urgenza i senatori del Movimento 5 stelle vogliono apparire all'opinione pubblica italiana come i campioni dell'antipolitica, dell'antipartitismo, come i rappresentanti dell'antisistema”.

Diversa l’impostazione del M5s, che dopo il voto ha protestato duramente, con i senatori grillini che hanno urlato “buffoni, buffoni” all’indirizzo dei loro colleghi della maggioranza. E sul blog di Grillo si accusa il PD