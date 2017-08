È durato almeno tre anni l’incubo di una adolescente australiana, vittima di abusi da parte della persona che più di tutti avrebbe dovuto proteggerla, suo padre. Arriva dalla città di Kununurra, in Australia, una drammatica vicenda che si è conclusa con la condanna a tredici anni e mezzo di reclusione per un uomo di quarantaquattro anni. Un uomo che appunto per tre anni, dal 2013 allo scorso anno, avrebbe abusato della figlia adolescente. In tribunale l’uomo, secondo quanto si legge sui quotidiani che hanno ricostruito la vicenda, si è giustificato dicendo che “cercava conforto” dopo che la sua compagna lo aveva lasciato. Per questo motivo il condannato – la cui identità non è stata resa nota per proteggere la vittima – avrebbe iniziato a fare sesso con sua figlia. È stato dichiarato colpevole di dieci capi di imputazione tra cui abusi sessuali e possesso di materiale pedopornografico. A quanto pare il quarantaquattrenne è stato trovato in possesso anche di un filmato che lo ritraeva mentre faceva sesso con la figlia.

Il giudice: "Quello che hai fatto avrà un impatto sull'intera esistenza di tua figlia" – L’incubo della giovane è finito solo l'anno scorso, quando è arrivata una segnalazione anonima alla polizia che ha così scoperto l’uomo a letto con la ragazzina. L’uomo avrebbe tentato di difendersi dicendo di non aver mai forzato sua figlia, ma di ciò non c’è alcuna prova. “Hai sottoposto tua figlia ai tuoi desideri sessuali per gratificarti – ha tuonato il giudice Philip Eaton che lo ha condannato – Hai ignorato i tuoi obblighi come genitore e quello che le hai fatto avrà un impatto sulla sua intera esistenza. Dovevi essere una persona di riferimento per lei e invece sei stato solo egoista. Hai detto che stavi cercando conforto in seguito alla crisi familiare, ma questo non rientra nella normalità del tuo ruolo. Sei il padre e tu hai abusato di tua figlia, facendola diventare la tua partner sessuale”.