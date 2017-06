Avere un figlio può essere un "gioco da ragazzi" oppure una vera e propria ossessione, qualcosa che tenti di fare infinite volte fallendo per anni e anni ma ogni volta riprovando. E' il caso di una coppia statunitense della Virginia che, dopo 17 anni di tentativi andati a vuoto, è riuscita ad esaudire il suo grande desiderio. Ajibola Taiwo hanno provato e riprovato senza mai arrendersi, poi quando ormai sembrava impossibile è arrivata la sorpresa: la donna ha scoperto di essere incinta, ma non solo di un figlio bensì di sei gemelli.

Secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention, nel 2015 ci sono stati quasi 4 milioni di nati negli Stati Uniti ma solo 24 di questi provenivano da nascite con 5 o più gemelli. Invece il sestetto ce l’ha fatta: Ajibola, incinta di tre settimane, ha dato alla luce tre maschi e tre femmine, ovviamente in un "sol colpo". I piccoli sono sani ma, essendo prematuri, sono nati con un peso tra i 420 e i 450 grammi ciascuno e restano sotto controllo presso la terapia intensiva neonatale di Richmond: "Stiamo facendo questo straordinario viaggio insieme alla famiglia", ha detto al Nigeria Standard Newspaper Ronald Ramus, direttore della divisione di Medicina materno-fetale al VCU Medical Center. Poi, in un’intervista esclusiva, la madre dei piccoli ha dichiarato: "Spero che il più piccolo dei miei sei figli cresca e possa dire: “Io ero così piccolo, e guarda ora!".