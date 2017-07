Sono in pagamento in queste ore oltre 3,5 milioni di quattordicesime mensilità, che spettano ai pensionati italiani che hanno maturato determinati requisiti. Gli uffici postali hanno già accreditato l’assegno agli aventi diritto, mentre la gran parte degli istituti bancari lo farà nella giornata di lunedì 3 luglio.

Come vi abbiamo spiegato nella nostra scheda, la quattordicesima mensilità è "una somma aggiuntiva corrisposta a luglio di ciascun anno dall’INPS ai pensionati con età di almeno 64 anni e con un reddito complessivo fino a un massimo di 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti”. Per quest’anno il reddito da non superare è di 13.049 euro.

L’importo dell’assegno e la platea dei beneficiari sono stati ampliati grazie all’ultima legge di bilancio, che ha rideterminato i parametri per aver diritto alla quattordicesima e ha aumentato la cifra elargita ai pensionati che rientrano nei criteri. Si è così passati dai 2,2 milioni di circa di beneficiari agli attuali 3,5 milioni. L'importo dipende dalla propria condizione contributiva e dal reddito, secondo nuovi parametri.

Per i pensionati che hanno un reddito che non superato di 1,5 volte il trattamento minimo, ovvero 9.786 euro, lo schema è questo

Per coloro che invece hanno un reddito compreso fra i 9786 euro e i 13049 euro, la situazione è la seguente

Per calcolare l’importo esatto della propria quattordicesima e per capire se si rientra nei parametri richiesti è possibile consultare il sito dell’INPS o utilizzare le funzionalità del portale www.pensionati.it, gestito dallo SPI – CGIL, sul quale sono riportate altre informazioni utili relative al proprio assegno mensile. Ricordiamo che non occorre presentare alcuna domanda per ottenere l'importo dovuto sulla propria pensione, ma che il sistema è completamente gestito dall'INPS.