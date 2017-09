Quando gli è arrivata la bolletta del gas e ha letto la cifra da pagare è rimasto senza parole il signor Leonardo, un ferroviere in pensione di settantaquattro anni che – stando a quanto riportato sul bollettino – insieme a sua moglie avrebbe consumato in tre mesi gas pari a quasi novemila euro. Una cifra enorme, verosimilmente errata, che però sta costringendo il pensionato a vivere un’odissea legale ormai da quasi dieci anni. L’anziano ha raccontato quanto gli è accaduto alla trasmissione televisiva di Rete 4 “Dalla Vostra Parte”. A quanto pare, secondo quanto chiarito nel servizio, quella bolletta da capogiro è arrivata in seguito alla sostituzione di un contatore del gas e all’errata lettura comunicata all’ente erogatore.

Secondo l’ente erogatore insieme a sua moglie il pensionato avrebbe consumato ben 11168 metri cubi di gas in appena tre mesi: “Quando ho aperto la bolletta mi è preso un colpo, mia moglie ha cambiato colore in volto! Il consumo riportato corrisponderebbe, al massimo, all'utilizzo del servizio da parte mia in non meno di quarant'anni!”, ha raccontato l’anziano, ancora incredulo per quanto gli è accaduto, davanti alle telecamere. Ha inoltre aggiunto che da sette anni l’ente non solo non gli ha restituito un euro, ma continua a chiamarlo e mandargli raccomandate per il recupero crediti.