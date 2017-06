Mary Cassey è una pensionata inglese di 73 anni. Qualche giorno si stava facendo aiutare dal figlio a sistemare e fare un po’ d’ordine nella sua casa di Coventry, quando ha fatto una scoperta che l’ha lasciata assolutamente stupefatta: all’interno di una credenza sotto le scale, ha trovato una bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale. La donna ha raccontato la storia al Daily Mail: “Credo sia rimasta lì per almeno 70 anni, penso che mio suocero la tenesse come un ricordo della guerra”. Dopo aver scoperto l’ordigno di "medie dimensioni" tre settimane fa, suo figlio ha chiamato la polizia per trovare una soluzione, ma non ha ricevuto alcuna risposta. “Dopo aver insistito per giorni, quattro poliziotti sono arrivati ​​casa e hanno chiamato rapidamente una squadra di artificieri per rimuoverlo in sicurezza” spiega Mary.

"Mio figlio l’aveva messa in una capanna all’esterno, abbiamo pensato che fosse un posto sicuro per un oggetto simile. Sapevamo che era una bomba incendiaria, ne avevo già sentito parlare in passato. È stato così scioccante scoprire di aver vissuto con una bomba inesplosa per così tanto tempo” dice ancora la pensionata. Alla fine l’ordigno bellico è stato fatto detonare in un campo poco lontano dall’abitazione della signora Cassey. “Sono ancora un po’ scioccata, ma alla fine sono contenta che sia andato tutto bene”.