Pensava di soffrire solo di mal di denti e così probabilmente non ha dato molta importanza a quei dolori che invece erano i primi sintomi di una terribile malattia che le ha completamente deformato il volto e ora la sta uccidendo. Arriva dalla Thailandia la drammatica storia di Jenie Yoo, una ragazza di 28 anni che si è ammalata di cancro nel 2015. Un aggressivo tumore alla mascella che, nonostante svariati cicli di chemioterapia, iniziata nel marzo dello scorso anno, sta continuando a crescere tanto da averle ormai deformato il volto. Come si legge sul Daily Mail, il tumore di Jenie è diventato ancora più aggressivo il mese scorso, quando il viso della giovane si è gonfiato ancora di più provocandole perdite di sangue quotidiane e anche la caduta dei denti.

La ragazza non può più parlare né masticare nulla – La giovane donna, che vive a Bangkok, a causa della terribile malattia non può più parlare né masticare. La chemioterapia non l’ha aiutata e i medici – da quanto è iniziato il suo incubo la giovane si è affidata ad alcuni specialisti in Corea del Sud – hanno escluso anche la chirurgia. La ragazza recentemente ha lanciato un appello per trovare qualcuno che possa occuparsi di lei e così concedere una “pausa” ai suoi genitori, che come lei stessa ha spiegato sono costretti a starle sempre accanto a causa della sua malattia: “Voglio aiutare i miei genitori, dovrebbero godersi la vita, non voglio essere un peso per loro”, ha spiegato la giovane.