Pensavano di aver vinto 18.000 dollari (12 mila euro) alla lotteria. Una bella cifra, non c’è che dire. In realtà però si sbagliavano. Di tre zeri, per la precisione. La giovane coppia della Nuova Zelanda, in attesa del loro primo figlio, ha ricevuto una e-mail nella giornata di domenica, nella quale gli veniva comunicata la vincita al Lotto, secondo quanto scrive Stuff. “Mi sono subito collegato al portale MyLotto e ho visto che effettivamente avevamo vinto. Ero felicissimo” ha spiegato l’uomo, che ha voluto rimanere anonimo. Non si è reso conto subito della somma fino a quando non ha mostrato il biglietto vincente alla moglie.

“A casa domenica pomeriggio c’era un gruppo di nostri amici e parenti. Ho detto a tutti loro: ‘guardate, abbiamo vinto! Abbiamo vinto 18mila dollari!’” ha ricordato. “'Tutti erano eccitati, ma poi mia moglie è rimasta come pietrificata e dopo qualche secondo ha detto, "Tesoro, non ci posso credere: abbiamo vinto 18 milioni…”. Inizialmente sia l’uomo che i suoi familiari erano convinti che la donna stesse scherzando. Poi hanno guardato meglio. La coppia ha già detto che coi soldi vinti estinguerà il mutuo per la casa, e aiuterà i loro amici e le loro famiglia, oltre a dare parte della vincita in beneficenza.