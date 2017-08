Ogni volta che si metteva in viaggio col figlio piccolo in auto alla fine il bambino si sentiva male e non riusciva a camminare bene. Per questo una mamma britannica, Nichola Griffifths, credeva che il piccolo fosse malato o soffrisse di qualche sindrome che gli rendesse impossibile viaggiare in macchina. Esami medici e visite però non hanno scoperto nulla e solo dopo un anno e mezzo e per puro caso ha scoperto che in realtà era tutta colpa del seggiolino auto dove veniva messo il piccolo.

A 18 mesi di distanza dall'acquisto, infatti, i genitori del bimbo hanno scoperto che il seggiolino aveva una sporgenza dura in plastica che ogni volta penetrava la schiena del bimbo. La scoperta è avvenuta casualmente perché a causa del caldo il piccolo era stato messo in auto solo con un maglietta sottile che gli ha provocato un evidente ematoma alla schiena. "All'inizio pensavamo che fosse un'ape ma poi non siamo riusciti a trovare l'ape in macchina" hanno spiegato i genitori, aggiungendo: "Era come metterlo in una camera di tortura ogni volta che andavamo da qualche parte. Ci sentiamo male a pensarci. La cosa peggiore è pensare al rischio a cui lo abbiamo sottoposto in caso di incidente".