Penny Market ha ritirato le confezioni delle caramelle ripiene alla frutta da 500 grammi a titolo precauzionale a causa della possibile presenza di allergeni. Come riporta Il Fatto Alimentare, il provvedimento riguarda esclusivamente il lotto L16216B5 dei dolciumi in questione, nella confezione da 500 grammi con termine minimo di conservazione (TMC) 08/2018, codice EAN 8024370054830. Le caramelle sono prodotte e confezionate per Penny Market da Serra Industria Dolciaria S.r.l. Il prodotto è stato ritirato dai punti vendita nelle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo.

Il motivo del ritiro, segnala Giovanni D'Agata, presidente dello ‘Sportello dei Diritti’, associazione ormai punto di riferimento per la sicurezza alimentare in Italia, stando a una nota diffusa dallo stesso Penny Market è relativo a "possibili tracce di allergene (caseinati) non dichiarato in etichetta per contaminazione non intenzionale". L’azienda si scusa per il disagio ed invita i consumatori allergici o intolleranti ai caseinati a non consumare le caramelle e a riportarle presso un punto vendita Penny Market, per il rimborso. I dolciumi in questione potrebbero infatti scatenare allergie nei consumatori per la presenza accidentale di tracce indesiderate di questo componente nelle caramelle messe in vendita ma non riportata nella lista degli ingredienti.