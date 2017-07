È allerta in Gran Bretagna dopo che un neonato di poche settimane ha avuto uno shock ed è stato intubato dopo essere entrato in contatto con alcuni pannolini probabilmente fallati mentre era in ospedale. Il piccolo nato prematuro era tenuto in osservazione nel reparto neonatale quando la sua pelle si è letteralmente bruciata a contatto col pannolino facendo scattare l'allarme. A causa dello shock il piccolo ha avuto bisogno immediato di ossigeno.

"È stato il peggior giorno della nostra vita, abbiamo aperto un pacco nuovo di pannolini e lo abbiamo cambiato ma un'ora dopo si è presentata davanti a noi questa scena" ha scritto il padre del bimbo, Jordan Bartliff, pubblicando le foto della pelle bruciata del bimbo. "Sembra che ci siano dei lotti non conformi perché la reazione è stata confermata dall'ospedale e il bimbo ha indossato gli stessi pannolini per 3 settimane prima dell'incidente senza alcun problema", ha aggiunto l'uomo.

Bartliff ha messo in guardia gli altri genitori dall'usare la marca di pannolini e l'allarme è stato in qualche modo condiviso dalla grande catena commerciale inglese ASDA che ha deciso di ritirare la marca di pannolini dagli scaffali. L'azienda produttrice ha spiegato che è in contatto con la famiglia del bimbo e sta facendo delle verifiche sul pacco e su altri pacchi del lotto