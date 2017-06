Ha prima rapito poi violentato una bambina di 20 mesi lasciandola a terra, in un lago di sangue causato dalle gravissime lesioni interne causatele. Un pedofilo è stato catturato in Egitto e – dopo un processo per direttissima – condannato alla pena di morte per il terribile crimine. L'uomo dopo l'arresto ha ammesso di aver rapito la bambina dalla sua casa nel villaggio di Belqas, nel Delta del Nilo, mentre giocava sul balcone.

L'uomo, un 35enne, ha poi raccontato ai giudici di aver portato la vittima in un luogo appartato e aver ripetutamente abusato sessualmente di lei per poi scappare e lasciarla in una pozza di sangue. La bimba è stata ritrovata in fin di vita e portata in ospedale dove è stata sottoposta a diversi delicatissimi interventi chirurgici per fermare l'emorraggia e ricostruire il suo organo genitale. Oggi, come riferisce il Sun, è arrivata la sentenza per l'uomo che è stato condannato a morte. La famiglia della vittima è senza parole: "Non riesco a spiegarmi come si possa fare una cosa simile", ha commentato la mamma, "come può un uomo di 35 anni violentare una bimba che porta ancora il pannolino".