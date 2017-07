Sabato mattina difficile per chi doveva spostarsi in treno sulla tratta ferroviaria Savona-Genova. È bastata una pecora infatti per mandare in tilt l'intero traffico ferroviario lungo la direttrice ligure con circolazione sospesa e notevoli ritardi nei convogli. L'episodio è avvenuto poco prima delle 9 di sabato quando il macchinista di uno dei treni regionali in transito ha visto che sui binari stava tranquillamente passeggiando una pecora. È partita immediatamente la segnalazione e il convoglio è stato fermato all’altezza della stazione di Albisola Superiore, in provincia di Savona.

Sul posto sono intervenuti addetti di Trenitalia, vigili del fuoco e forze di polizia ma l'animale, visto il trambusto, si è dato subito alla fuga inseguito trai binari. Secondo quanto ricostruito, l'ovino infine si sarebbe rifugiato nella galleria Capo, fra Albisola e Celle Ligure, di fatto rendendo ancora più difficile il suo recupero. A questo punto, su richiesta delle autorità, Trenitalia è stata costretta a interrompere completamente la circolazione dei treni.

Solo dopo circa 45 minuti un poliziotto, con l'aiuto di colleghi e carabinieri, è riuscito a bloccare l’animale, legandogli le zampe. Per trasportarlo fuori dalla galleria in sicurezza, però, c'è stato bisogno dell’intervento dei vigili del Fuoco che l’hanno catturato e portato via solo dopo le 10, restituendolo ai proprietari del gregge. Solo così i treni hanno potuto riprendere la loro marcia ma con ritardi notevoli e alcune cancellazioni