“Se prevarrà l'idea di correre a elezioni senza un progetto, deve essere chiaro che una scelta di questo tipo renderebbe ciascuno libero. E alcuni di noi che ritengono di avere responsabilità e obblighi non sarebbero neanche liberi di decidere, ma dovrebbero reagire”: è quanto Massimo D'Alema ha detto al centro congressi Frentani a Roma parlando del futuro del centrosinistra e del Pd all'Assemblea nazionale dei Comitati “Scelgo no” che da oggi hanno lasciato il posto a un nuovo movimento denominato “ConSenso”. Per D’Alema serve un Pd capace di essere “una forza attorno a cui possa riunirsi un centrosinistra largo”. “Bisogna andare a elezioni con una lista che vada oltre il Pd ma non con un listone già fallito di Pisapia-Alfano”, ha aggiunto ancora affermando che basterebbe del buonsenso per convocare un congresso. “Abbiamo lasciato per strada – ha detto D'Alema – un pezzo fondamentale del nostro mondo e difficilmente lo recuperiamo senza un cambio di rotta. E io aggiungo, affettuosamente, senza un cambio di leadership”.

“Questo incontro – ha chiarito D’Alema – non è una riunione per festeggiare il risultato del referendum. No e Sì sono alle nostre spalle, quel dibattito è chiuso. Il risultato così straordinario è dovuto anche al fatto che, cittadini che non votavano più alle elezioni politiche o alle amministrative, hanno votato il referendum e, tra questi, molti elettori della sinistra. Organizzare queste forze, sviluppare un dibattito, creare i comitati, raccogliere fondi e adesioni”, è la missione che d'ora in avanti attende le articolazioni di “Scelgo no”. “Noi non stampiamo tessere, non faremo il tesseramento”, ha detto ancora.

“Noi – ha proseguito ancora D'Alema – abbiamo la responsabilità di correre in soccorso di un gruppo dirigente che ha smarrito la ragione. Quello che si deve fare è semplice: il governo deve andare avanti, introdurre qualche elemento di discontinuità almeno sul Jobs act e sulla Buona scuola, perché questo può aiutare il centro sinistra a recuperare consensi e credibilità. Poi bisogna mettere mano alla legge elettorale, discutendo in Parlamento, trovando un compromesso”. “Renzi diceva ‘con me sono finiti gli inciuci' ma a me pare che con questa legge elettorale l'unica forma di governo possibile e è un super inciucione, perché, con la proporzionale pura, la somma Pd-Fi non farà maggioranza. Per cui nemmeno l'accordo, che a mio avviso già hanno con Berlusconi, garantisce una maggioranza di governo. Quindi noi rischiamo di avere un governo M5S-Lega, che è la previsione più ragionevole. Non dimentichiamoci che la linea ‘al voto al voto' è la linea che abbiamo seguito alle comunali a Roma e sappiamo bene come è andata a finire”, ha dichiarato ancora D’Alema.