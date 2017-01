Sono tempi duri per i tesseramenti nel Partito democratico: quello del 2016 non sta andando bene, tanto che il vicesegretario Lorenzo Guerini ha deciso una proroga dei termini fino al 28 febbraio. Le iscrizioni sono in calo un po' in tutto il paese. In Sicilia il Pd risulta "paralizzato": duemila tessere nel catanese, pochi rinnovi tra Enna e Messina. Situazione pressocché identica in Calabria; mentre a Torino gli iscritti dell'area provinciale hanno subito un calo in un anno da 7.800 a 4.900.

In Emilia Romagna, da sempre considerata roccaforte dei dem, gli iscritti sono dimezzati in tre anni, passati dai 76 mila del 2013 ai 37mila del dicembre 2016 – anche se il dato non è ancora definitivo. "Siamo comunque circa all'80% del tesseramento a metà dicembre, a circa tre mesi dalla chiusura. Aspetto la fine della campagna per commentare", ha rassicurato il segretario regionale Paolo Calvano. Il calo in Emilia era iniziato nel 2014, quando da 76mila si arrivò a 57mila, cifra che nel 2015 si ridusse a 48mila.

Nonostante la situazione, secondo Guerini alla fine si arriverà a un meno 10% rispetto ai 370 mila iscritti del 2015. Il "salvataggio" potrebbe essere grazie agli oltre 40 mila iscritti in Toscana – in linea con l'andamento tradizionale – o grazie a Milano, dove verranno aperti quattro nuovi circoli e le tessere sono 9 mila, come l'anno precedente. Nel capoluogo lombardo, in particolare, si sono avuti 250 iscritti in più dal giorno del referendum. Non una grande cifra, ma fa ben sperare i vertici locali e ha fatto parlare Matteo Renzi di "boom" di iscrizioni il giorno. Il rinnovo 2016 procede parecchio a rilento anche a Roma. Quella della diminuzione delle tessere è una patata bollente che pesa sul Partito Democratico, in vista soprattutto del congresso.