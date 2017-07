Ore di apprensione e paura domenica pomeriggio per un centinaio di persone che sono rimaste improvvisamente bloccate a diverse decine di metri di altezza su una funivia a Colonia, in Germania. L'impianto, che passa sul fiume Reno e conta ben 32 cabine, infatti si è inaspettatamente fermato per un guasto lasciando i passeggeri a bordo sospesi in aria per ore nei pressi del ponte Zoobruecke.

Dopo l'allarme, sul posto sono accorsi tutti i servizi di emergenza e i tecnici ma non è stato possibile riattivare la funivia così è stato deciso che i passeggeri sarebbero stati fatti scendere uno ad uno con le funi. Una impresa ovviamente molto delicata che ha tenuto tutti col fiato sospeso per ore. Per raggiungere le cabine, imbracare le persone e riportare tutti i passeggeri a terra, infatti, i vigili del fuoco hanno impiegato l'intero pomeriggio concludendo l'intervento solo a sera. L'operazione di soccorso è iniziata intorno alle 15.30 e si è conclusa solo poco dopo le 21.

Oltre agli specialisti di arrampicata, è stato necessario anche l'intervento di camion con scale telescopiche e di un battello di supporto visto che la funivia attraversa il fiume e alcune cabine erano ferme proprio al centro del corso d'acqua. A Complicare la situazione il fatto che a bordo della funivia vi erano anche numerose famiglie con bimbi piccoli. Alla fine fortunatamente tutti sono stati salvati e non si registrano feriti. Da terra numerose persone hanno assistito all'incredibile scena fotografando e girando video ma anche applaudendo ad ogni intervento di salvataggio portato a termine dai vigili del fuoco.